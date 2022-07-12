В Челябинской области разработали «космический трамвай»

В Челябинской области разработали для «Роскосмоса» специальный трамвай. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамвай предназначен для перевозки сотрудников космодрома Восточный из города Циолковский в Амурской области к месту работы и обратно. Рогозин назвал проект «легким метро», так как предполагается, что в сцепке будет ходить несколько трамваев «галактического» вида.

Скорость «космического трамвая» будет достигать 100 километров в час. Правда, смущает, что сначала трамвай будет ходить по существующей железнодорожной ветке. И когда-нибудь потом для него сделают специальную скоростную трассу.

Помимо нового трамвая на Южном Урале разрабатывают грузовую платформу для перевозки космических аппаратов.

Челябинск, Павел Зварзин

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