В Челябинске на «зебре» сбили 10-летнего ребенка

В Челябинске на пешеходном переходе сбили 10-летнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, инцидент произошел днем в понедельник на улице Академика Макеева.

Автомобиль ВАЗ-2107 не стал сбрасывать скорость перед пешеходным переходом, а мальчик выехал на «зебру» на самокате. В результате ни водитель машины, ни ребенок не успели среагировать. Школьника госпитализировали.

Напомним, согласно правилам дорожного движения, водители средств индивидуальной мобильности (велосипедов, самокатов, моноколес и так далее) могут передвигаться по пешеходным переходам только пешком. Между тем, многие родители разрешают своим детям пересекать дорогу на велосипеде и самокате, вырабатывая у них опасную привычку.

Что же касается водителей автотранспорта, то еще несколько лет назад правила дорожного движения предписывали сбрасывать скорость перед «зеброй» в любом случае, однако потом формулировку изменили. И теперь пункт 14.1. ПДД гласит: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода». Поэтому многие, увидев пустую «зебру», продолжают движение с прежней скоростью, что периодически приводит к наездам на внезапно появившихся пешеходов или велосипедистов.

Челябинск, Павел Зварзин

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