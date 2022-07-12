Население Челябинской области продолжает сокращаться

В Челябинской области растут показатели естественной убыли населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, за пять первых месяцев текущего года разница между числом родившихся и умерших составила 7 тысяч 988 человек, что на 4,5% выше аналогичного прошлогоднего периода.

Наибольший разрыв зафиксирован в феврале и в марте, когда естественная убыль превышала 1,9 тысяч человек в месяц.

Всего с января по май включительно на Южном Урале родилось 12 тысяч 541 человек (это на 6,7% меньше, чем за пять месяцев прошлого года), умерли – 20 тысяч 529 южноуральцев (на 2,7% меньше прошлогоднего показателя).

Челябинск, Софья Артемьева

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