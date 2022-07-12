Из крана бежит дихлофос: жители челябинского пригорода жалуются на качество воды

Жители микрорайона «Залесье» в пригороде Челябинска жалуются, что из крана бежит вода с резким запахом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели микрорайона заявляют, что жуткие запах и привкус у воды появились в минувшие выходные. Одни утверждают, что бегущая из крана жидкость пахнет бензином, другим чудится дихлофос, третьи утверждают, что у воды металлический привкус.

За водоснабжение поселка отвечает «ЮжУралВодоканал». Специалисты компании в понедельник взяли пробы воды, результаты обещают не раньше 20 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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