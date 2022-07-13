13 июля ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Онлайн-лекция руководителя отдела дизайна консалтинговой компании Ильи Овчаренко: как сложить графику и текст в красивый и понятный материал, какие есть приемы построения композиции и оформления, а также какие частые ошибки совершают начинающие архитекторы и как их избежать (Яндекс Телемост, Дом архитектора)