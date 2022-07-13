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Среда, 13 июля 2022, 04:35 мск

Новости Челябинск

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13 июля ожидаются следующие события – Челябинск

13.07.2022, среда

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная проекту «Зеленый пояс» Челябинска (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 14:00 Челябинск – Всероссийское онлайн-совещание представителей совета по делам ветеранов боевых действий партии «Справедливая Россия – За Правду». Темой «Роль и задачи ветеранского движения на современном этапе» (трансляция будет проходить в региональном отделении партии СРЗП-Челябинск, пр. Ленина 83, каб. 310)

  • 18:00 Челябинск – Мастер-класс художника-иллюстратора Евгения Синицына по рисунку в смешанной технике (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Зал Александрова, пл. Революции, 1)

  • 19:00 Челябинск – Онлайн-лекция руководителя отдела дизайна консалтинговой компании Ильи Овчаренко: как сложить графику и текст в красивый и понятный материал, какие есть приемы построения композиции и оформления, а также какие частые ошибки совершают начинающие архитекторы и как их избежать (Яндекс Телемост, Дом архитектора)

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