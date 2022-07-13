Больше некому: южноуральцы просят губернатора найти хозяина столба, угрожающего их жизни

В Коркино электроопора с проводами под напряжением грозит упасть на дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители обрывают телефоны административных структур, но ситуация пока не меняется. Об этом коркинцы сообщили в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«Данный столб в таком состоянии находится уже сутки. Звонили на линию 112, так там сказали, что минимум 5 заявок оставлено по данному столбу, а администрация бездействует, так как они ищут, кому он принадлежит. Данный столб находится на оживленной улице и все еще под напряжением. Походу, ждем, когда случится беда, и сразу найдутся виноватые… Ой, извините – найдутся собственники», – пишут горожане и просят губернатора найти хозяина столба, пока беда не случилась.

Ответа от чиновников пока нет.

Коркино, Софья Артемьева

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