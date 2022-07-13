В уральском лагере подростки избили девочку, запечатлев издевательства на камеру

В одном из загородных оздоровительных лагерей Южного Урала дети избили девочку, запечатлев издевательства на камеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ДООЦ «Уральские зори» пол Магнитогорском во время первого заезда. 11 июля видео появилось в одном из детских чатов, и кто-то из детей показал его родителям, а те опубликовали в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск».

На видео подростки лет 12 – 14 разбираются с девочкой. Судя по всему, конфликт произошел из-за мальчика. Девочки таскают сверстницу за волосы, пинают ногами, бьют о спинку кровати. За происходящим наблюдают мальчики: в избиении они участия не принимают, но активно комментируют и предлагают в варианты, как можно разрисовать жертву.

Разговор подростков напоминает общение портовых грузчиков: в их лексиконе нормативными являются лишь отдельные слова и предлоги.

В ДООЦ «Уральские зори» заявил, что видео посмотрели и отреагировали:

«Проведена следующая работа:



1 – определены фамилии и имена участников конфликта,

2 – взяты объяснительные с воспитателя и вожатых,

3 – материалы переданы в правоохранительные органы.



Проводится работа с родителями детей – участников конфликта.

Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание», – заявили в администрации учреждения.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»