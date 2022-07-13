В уральском лагере подростки избили девочку, запечатлев издевательства на камеру

В одном из загородных оздоровительных лагерей Южного Урала дети избили девочку, запечатлев издевательства на камеру.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ДООЦ «Уральские зори» пол Магнитогорском во время первого заезда. 11 июля видео появилось в одном из детских чатов, и кто-то из детей показал его родителям, а те опубликовали в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск».
На видео подростки лет 12 – 14 разбираются с девочкой. Судя по всему, конфликт произошел из-за мальчика. Девочки таскают сверстницу за волосы, пинают ногами, бьют о спинку кровати. За происходящим наблюдают мальчики: в избиении они участия не принимают, но активно комментируют и предлагают в варианты, как можно разрисовать жертву.
Разговор подростков напоминает общение портовых грузчиков: в их лексиконе нормативными являются лишь отдельные слова и предлоги.
В ДООЦ «Уральские зори» заявил, что видео посмотрели и отреагировали:
«Проведена следующая работа:
1 – определены фамилии и имена участников конфликта,
2 – взяты объяснительные с воспитателя и вожатых,
3 – материалы переданы в правоохранительные органы.
Проводится работа с родителями детей – участников конфликта.
Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание», – заявили в администрации учреждения.
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
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