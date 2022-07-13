К Челябинской области проявило интерес Зимбабве

Правительство Зимбабве проявило интерес к Челябинской области: официальная делегация этой южноафриканской республики посетила Южный Урал.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минэкономразвития, гости познакомились с производственным потенциалом области и обсудили возможности для сотрудничества. В частности, их интересовало автомобилестроение.

Напомним, до 1980 года Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран африканского континента, в настоящее время числится среди беднейших государств мира.

В 2000 году правительство страны начало программу борьбы с колонизацией, в рамках которой забирали фермы и землю у белых сельхозпроизводителей. Процесс сопровождался самозахватом земель радикалами. Это привело к введению международных санкций и глубокому экономическому кризису, от которого республика не оправилась до сих пор.

Действующее правительство Зимбабве надеется преодолеть возникшие проблемы с помощью экономической поддержки со стороны России и Китая.

Основные отрасли экономики – добыча полезных ископаемых, включая драгоценные металлы и алмазы, текстильная и табачная промышленность, производство автомобильных аккумуляторов и переработка сельскохозяйственного сырья.

Более полвины экспорта страны составляет табачное сырье, далее по значимости идут ферросплавы и минеральное сырье, в незначительном количестве экспортируется продукция сельского хозяйства: сахар, хлопок, чай, цитрусовые. Основными покупателями являются Китай и ЮАР. На долю России приходится около 3% экспорта: в нашу страну из Зимбабве ввозятся продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Челябинск, Софья Артемьева

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