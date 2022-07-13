Иностранные фэшн-бренды потеряли сотни миллиардов российских рублей

Фэшн-сегмент российского рынка постигла глубокая трансформация: из 160 брендов, за последние 5 месяцев покинувших Россию, 21% приходится на бренды одежды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году компании, входившие в ТОП-20 фэшн-ритейлеров и сейчас покинувших страну, заработали в России около 100 млрд рублей. Более полвины этой суммы пришлось на первую десятку продавцов обуви.

Предполагается, что место ушедших брендов займут отечественные марки, компании из СНГ и Азии, а часть перекроет параллельный импорт. Больше всего от этого выиграют маркетплейсы, предполагают «Ведомости»: именно они в текущем году могут увеличить свои продажи в сегменте на те 100 млрд рублей, что в 2021 году получили владельцы иностранных брендов. Тем более, что уход зарубежных продавцов стимулирует переход покупателей в онлайн: согласно данным Data Insight, в мае на отечественных маркетплейсах было размещено более 31 млн заказов, что в 2 раза превышает аналогичные прошлогодние показатели.

Москва, Игорь Юров

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