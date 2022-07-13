В Челябинске легковушка вылетела на рельсы, умудрившись преодолеть серьезное препятствие

В Челябинске на оживленной магистрали легковушка вылетела с дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, инцидент произошел сегодня около двух часов дня у дома № 60 на улице Цвиллинга. «Женщина за рулем Chevrolet Aveo не справилась с управлением и совершила наезд на трамвайные пути», – рассказали в ведомстве.

Один нюанс: чтобы попасть на пути, машина перелетела через широкую отбойную полосу строящегося остановочного комплекса, заполненную стройматериалами.

Многие челябинцы, обсуждая в соцсетях ситуацию, винят в происшествии чиновников, затеявших очередную «дорожную революцию» – на этот раз не в пользу автомобилистов, как это было при губернаторе Юревиче, а в пользу общественного транспорта. Одни горожане возмущаются, что для остановки забрали целую полосу дороги, изменили схемы движения для успокоения трафика (теперь приходится вилять) и так далее. Другие отмечают: если ехать по этому участку с разрешенной скоростью – не выше 50 км в час, то ничего сложного нет.

И все недоумевают: с какой скоростью должна была ехать легковушка, чтобы перелеть через высоченный бордюр и целую полосу со стройматериалами.

Отметим, что в ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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