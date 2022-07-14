14 июля ожидаются следующие события – Челябинск

14.07.2022, четверг
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11:00 Челябинск – Открытие муниципальной тренировочной квартиры для молодых инвалидов с ментальными нарушениями с участием главы Челябинска Натальи Котовой (в 10:15 отъезд представителей СМИ от администрации города, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Открытие детского автогородка (городской сад им. А.С. Пушкина)
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13:00 Челябинск – Выставочного проекта «Жизнь с вирусами», подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Челябинской области и московским Политехническим музеем (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс по основам рисунка человеческой фигуры (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал Александрова, пл. Революции, 1)
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18:30 Челябинск – Ragtime-вечеринка: Гершвин, Бернштайн, Пьяцолла в исполнении струнного квартета (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)
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18:30 Челябинск – Встреча-мастерская, посвященная улице Пушкина (Дом архитектора, пр. Ленина, 41-А)
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