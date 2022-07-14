В Челябинске пенсионер напал на медсестру

В Челябинске пенсионер напал на медсестру в приемном покое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ГКБ №9. Росгвардейцы приехали на вызов, поступивший по «тревожной кнопке».

В приемном покое больницы 22-летняя медсестра сообщила, что у нее возник конфликт с 75-летним пациентом, и мужчина несколько раз ударил ее кулаком в глаз.

Как уточнили в управления Росгвардии по Челябинской области, ранее пенсионер не попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчину доставили в отдел полиции. Из-за чего возник конфликт между ним и медсестрой, не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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