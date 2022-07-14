Куратор внутреннего туризма покинул правительство Челябинской области

Заместитель министра экономического развития Челябинской области ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко написал заявление об уходе по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.

По данным пресс-службы регионального кабинета министров, чиновник уже покинул должность.

Напомним, Андрей Минченко занял кресло замминистра в марте 2020 года. Он пришел на этот пост в качестве куратора вопросов развития внутреннего туризма после того, как эта сферы из ведения министерства культуры региона была передана министерству экономического развития.

В апреле 2022 года власти Южного Урала учредили АНО «Центр проектного развития территорий и туризма». Структура должна вплотную заняться продвижением Челябинской области в качестве туристического региона. По мнению ряда экспертов, на кресло руководителя учреждения мог претендовать Андрей Минченко, но в итоге его возглавил бывший директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль», сотрудник министерства имущества региона Максим Мельников. А курировать работу центра будет вице-губернатор Александр Богашов, ранее совмещавший должности замглавы региона и министра имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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