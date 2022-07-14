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Четверг, 14 июля 2022, 16:30 мск

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Собственник еще одного южноуральского предприятия уходит из России

Еще один иностранный собственник южноуральского предприятия уходит из России. Правда, производство он закрывать не собирается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о завершении присутствия на российском рынке заявил итальянский производитель грузовых автомобилей и автобусов Iveco Group, владеющий одной третью миасского ООО «Ивеко-АМТ» (предыдущее название «Ивеко-УралАЗ»).

Предприятие было создано в 1994 году на базе ОАО «УралАЗ», выпускает грузовые автомобили. Производственные мощности позволяют изготавливать до 5 тысяч машин в год.

«Мы передали нашу долю нашему бывшему местному партнеру, мы уходим»,– заявил директора Iveco Group Геррит Маркс на презентации компании в Турине. Ранее компания перестала поставлять в Россию грузовики и автобусы.

Для машин, собираемых ООО «Ивеко-АМТ», на территории России производятся рамы, кабин, надстроек (самосвальные кузова и сортиментовозные площадки). К импортным комплектующим относятся двигатели, мосты, коробки передач. Две первые позиции поставлялись с зарубежных заводов Iveco или иностранных партнеров головной компании.

Миасс, Павел Зварзин

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