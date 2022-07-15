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Пятница, 15 июля 2022, 06:10 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

15 июля ожидаются следующие события – Челябинск

15.07.2022, пятница

  • 11:00 Челябинск – Общественные слушания по вопросу создания зеленого пояса вокруг города (Дом архитектора, пр. Ленина, 41-А)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная нововведениям в национальный проект «Производительность труда» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 17:00 Челябинск – Музыкальный фестиваль «ZаРоссию» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

  • 18:00 Челябинск – Открытая лекция кураторов архитектурно-градостроительного исследования Мастерской «Пушкина» Ольги Чистяковой и Марии Попович «Дизайн-код» (пр. Ленина, 81, бар «Факультет») (Вход свободный, по регистрации)

  • 21:30 Челябинск – Кинопоказ фильма Антона Маслова «Многоэтажка» (Арт-сквер Набережной реки Миасс)

  • 21:30 Челябинск – Кинопоказ работ внеконкурсной программы и лучшие работы кинофестиваля «Человечное кино» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, площадка у фонтана)

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