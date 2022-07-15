В Челябинске легковушка «подбросила» мотоциклиста

На северо-западе Челябинска сбили мотоциклиста.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, ДТП произошло накануне в 23:20 на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Водитель автомобиля «Тойота Королла», поворачивая налево, игнорировал помеху справа и не пропустил мотоцикл Vegas, двигавшийся прямо. От удара 24-летнего мотоциклиста подбросило и перевернуло в воздухе.
Парня госпитализировали.
Челябинск, Павел Звразин
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