16 июля в центре Челябинска ограничат движение

Челябинских автомобилистов предупредили об ограничении движения в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 июня в городе отмечают День металлурга. Гвоздем праздничной программы должен стать концерт на Театральной площади.

Мероприятие, посетить которое смогут все желающие, начнется в 19:00. Сначала перед горожанами выступят лауреаты Фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна – 2022», а потом – народный артист России Михаил Турецкий со своими арт-группами «Хор Турецкого» и SOPRANO.

В связи с этим с 17:00 и до окончания концерта будет закрыто движение по улице Тимирязева в районе Театральной площади.

Челябинск, Павел Зварзин

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