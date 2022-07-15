На ММК продолжается реализация крупнейшего инвестиционного проекта

На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реализация крупнейшего инвестиционного проекта – строительство комплекса коксовой батареи №12.

Производительность новой коксовой батареи составит 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. (КНР), а стоимость реализации проекта – около 75 млрд рублей.

Планируется, что модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Данный способ электрогенерации является бестопливным: в его основе – использование тепла горячего кокса для преобразования воды в пар, который затем поступает в паровые турбогенераторы.

«Особую роль новая коксовая батарея имеет с точки зрения снижения углеродного следа всего комбината. Сокращение выбросов СО2 составит 2,2 млн тонн в год, а углеродный след по ММК уменьшится на 8,5%. Это дополнительно приблизит нас к достижению целей в области декарбонизации производства», – сообщили на ММК.

Сегодня работы на площадке комплекса вступили в активную фазу строительства, идут регулярные поставки контрактного оборудования, а в строительных работах принимают участие полторы тысячи человек.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»