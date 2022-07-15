На Южном Урале упавший спрос затормозил инфляцию

Годовая инфляция в Челябинской области по итогам июня составила 13,78% – это на 0,35% меньше, чем в мае.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России, замедление инфляции на Южном Урале, как и в целом по стране, в большей степени обусловлено продолжающейся коррекцией потребительского спроса на ряд товаров длительного пользования и хранения, укреплением рубля, а также расширением предложения основных продуктов питания по сравнению с прошлым годом.

Продукты питания

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне по сравнению с маем снизился на 1,05 процентных пункта и составил 16,95%. Основной вклад в замедление годового роста цен в сегменте продовольственных товаров внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, для которой характерна повышенная волатильность. В частности, увеличение предложения за счет расширения по сравнению с июнем прошлого года поставок свежего урожая из южных регионов России и стран ближнего зарубежья наряду с укреплением рубля привели к снижению годовых темпов прироста цен на большинство фруктов и овощей открытого грунта (особенно на капусту, картофель и морковь). Кроме того, запуск в регионе нового тепличного комплекса позволил расширить предложение тепличных овощей, в связи с чем ускорилось годовое снижение цен на помидоры.

За счет расширения производства мясопродуктов в большем, чем год назад объеме, замедлился годовой рост цен на мясо животных и птицы. Помимо этого, региональные агрохолдинги отмечали в качестве факторов, сдерживающих рост цен, такие меры государственной поддержки, как введение ограничений на экспорт зерна и предоставление субсидий из областного бюджета на закупку кормов. Также в текущем году урожай кормовых культур в регионе складывается выше прошлогодних значений, что позволило местным производителям мяса формировать кормовую базу по более низким ценам.

Насыщение рынка отечественной продукцией, в том числе из-за ограничений на экспорт сахара и зерна, наряду с формированием у населения достаточных запасов товаров длительного хранения во многом определили снижение годовых темпов прироста цен на сахар и макаронные изделия.

Непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров годовой темп прироста цен в июне по сравнению с маем снизился на 1,03 процентных пунктах, до 12,44%. В частности, заметное сокращение потребительской активности и укрепление рубля способствовали замедлению годового роста цен на новые легковые автомобили иностранных марок и автомобильные шины. При этом подержанные импортные машины в июне стали дешевле, чем год назад.

Увеличение предложения на внутреннем рынке в условиях сокращения экспортных поставок нефтепродуктов, металла и древесины привело к замедлению годового роста цен на автомобильное топливо, металлочерепицу, доски, а цена древесно-стружечных плит в июне текущего года оказалась даже ниже, чем была годом ранее.

Услуги

Годовой темп прироста цен в сегменте услуг в июне по сравнению с маем увеличился на 1,51 процентных пункта, до 11,16%. Необходимость закупки подорожавшего из-за сокращения поставок в Россию оборудования и комплектующих для обслуживания действующих сетей привела к росту издержек операторов связи и, как следствие, к ускорению годового роста цен на услуги сотовой связи и телевещания.

Кроме того, по причине выросшего спроса на отдых в местных домах отдыха и пансионатах в условиях действующих ограничений на перелеты в некоторые южные регионы страны, увеличились годовые темпы прироста цен на услуги областных здравниц.

В целом, в Уральском Федеральном округе инфляция замедлилась с 14,58% в мае до 13,68% в июне.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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