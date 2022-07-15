ММК модернизировал газоочистной комплекс кислородно-конвертерного цеха

В кислородно-конвертерном цехе комбината завершено строительство комплекса газоочистных установок, которые повысят эффективность улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения цеха. Запуск комплекса произведен сегодня в присутствии председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

ПАО «ММК» реализовало проект, предусматривающий реконструкцию пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров №1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна ККЦ. Торжественный запуск комплекса и нажатие на символическую кнопку «пуск» осуществили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, по словам которого, ввод в эксплуатацию нового природоохранного объекта еще больше приблизил ММК к достижению заявленной в стратегии компании цели – статуса «Чистый город». Данная стратегическая инициатива ММК реализуется в соответствии с целями и задачами Федерального проекта «Чистый воздух».

Контракт на поставку базисного инжиниринга и оборудования для реконструкции комплекса газоочистных установок конвертерного отделения ККЦ был заключен в феврале 2020 года. Генеральным подрядчиком работ выступила компания «Прокатмонтаж». Общие инвестиции в проект составили 3,5 млрд рублей.

В дополнение к построенным в рамках проекта системам газоочистки для конвертеров № 2 и 3, также была введена в эксплуатацию собственная станция для перелива чугуна. Запуск системы газоочистки крышных зонтов планируется в декабре 2022г. Прежняя центральная газоочистная станция теперь обслуживает конвертер №1.

Результатом реконструкции станет повышение эффективности очистки пыли и газов, а также полное исключение неорганизованных выбросов от конвертеров при всех режимах работы. Валовые выбросы пыли ККЦ сократятся минимум на 500 тонн в год. Общая производительность системы составляет 7,4 млн м3/час, а остаточная запыленность не превышает 10 мг/м3, что соответствует наилучшим доступным технологиям.

Проект не только способствует решению экологических задач, но и позволяет использовать улавливаемую пыль в производстве – она пройдет вторичную переработку в цехе подготовки аглошихты горно-обогатительного производства и затем будет использоваться в выплавке металла.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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