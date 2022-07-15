В Челябинске подросток поймал малыша, летевшего с 3 этажа

В Челябинске 2-летняя девочка выпала из окна 3 этажа и не пострадала.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении МВД РФ по Челябинску, инцидент произошел накануне в Металлургическом районе. В момент происшествия дома была вся семья, но родители отвлеклись, а малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

Сетка веса не выдержала, и девочка выпала наружу. В это время мимо дома проходила 16-летня школьница. Она не растерялась и поймала ребенка. В результате 2-летняя девочка отделалась легким испугом.

Челябинск, Павел Зварзин

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