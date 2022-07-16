16-18 июля ожидаются следующие события – Челябинск

16.07.2022, суббота

11:00 Челябинск – Спортивная тренировка для всех возрастов (Сад Победы)

12:00 Челябинск – Детская игровая программа «Фиксики» (Сад Победы)

12:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Дню металлурга (Городской сад им. А.С. Пушкина)

12:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Дню металлурга (парк «Металлург» им. Тищенко)

13:00 Челябинск – Научное шоу (Сад Победы)

13:00, 18:00 Челябинск – Показ иммерсивного спектакля Алексея Тетюева по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы» «Матреша» (Театральное Пространство Свободы, ул. Свободы, 2)

14:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Дню металлурга (Сад Победы)

16:00 Челябинск – Музыкально-танцевальная программа, посвященная Дню металлурга (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

16:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню металлурга с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ДК Челябинского металлургического комбината, ул. Ярослава Гашека, 1)

16:00 Челябинск – Концерт «Страна мечтателей, страна героев!» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (спортивный комплекс «Металлург», ул. Первого Спутника, 2)

17:00 Челябинск – Моноспектакль актера театра драмы имени Наума Орлова Вадима Долговых «Греческий салат» (Арт-сквер Набережной реки Миасс)

18:00 Челябинск – Концерт Дины Шиловой (скрипка) и Юлии Клюевой (саксофон): джаз, фолк, кантри, латино, золотые хиты и любимые мелодии (Арт-сквер Набережной реки Миасс)

19:00 Челябинск – Концерт арт-групп – «Хор Турецкого» и SOPRANO (Театральная площадь)

19:00 Челябинск – Кинопоказ фильма «Зимний вечер в Гаграх» (Городской сад им. А.С. Пушкина)

22:00 Челябинск – Кинопоказ фильма «Весна на Заречной улице» Кинопоказ фильма (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

17.07.2022, воскресенье

11:00 Челябинск – Празднование Единого дня фольклора (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60)

12:00, 14:00 Челябинск – «Спортивный выходной» (Городской сад им. А.С. Пушкина)

13:00, 18:00 Челябинск – Показ иммерсивного спектакля Алексея Тетюева по мотивам романа Федора Достоевского «Бесы» «Матреша» (Театральное Пространство Свободы, ул. Свободы, 2)

14:00 Челябинск – Открытая лекция кураторов архитектурно-градостроительного исследования Мастерской «Пушкина» Ольги Чистяковой и Марии Попович «Градостроительные документы» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)

19:00 Челябинск – Бесплатная тренировка ZUMBA (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

18.07.2022, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Прибытие первой «Университетская смена» детей из Донецкой народной республики в рамках программы «Наш Русский мир» (железнодорожный вокзал)

10:30 Челябинск – Комплексное занятие «Прыг-скок Зайчик» (детская библиотека №9 им. Шилова, ул. Тухачевского, 8)

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