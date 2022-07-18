В Челябинске резко сократились объемы продаж автомобилей

В Челябинске резко сократились объемы продаж новых автомобилей. По этому показателю в рейтинге, составленном «Автостат Инфо», город занимает 11 место из 20.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне автодилеры продали в Челябинске 301 легковой автомобиль – это на 78% меньше, чем год назад.

Продажи грузовых машин упали в 1,5 раза – в минувшем месяце в Челябинске продано 104 единицы.

По мнению экспертов, ждать стабилизации ситуации на авторынке до конца лет а не стоит, а по итогам 2022 года снижение продаж может достичь 60% к аналогичному прошлогоднему периоду.



Челябинск, Павел Зварзин

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