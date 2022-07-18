А босс-то не настоящий: южноуральцы рассказали, что их не устраивает в рабочем коллективе

Лишь 17% жителей Южного Урала вполне удовлетворены своими руководителями и коллегами, остальных так или иначе что-то не устраивает в руководстве, коллективе или рабочей атмосфере.

Как сообщили РИА «Новый День» в служба исследований hh.ru, проводившей опрос среди соискателей из Челябинской области, больше всего жители региона недовольны тем, что руководители не прислушиваются к мнению работников – этот вариант выбрали 31% опрошенных. Чаще прочих на это жалуются медики (39%), а также представители научно-образовательной сферы и сельского хозяйства (по 38%).

29% челябинцев сообщили, что им не нравится нездоровая атмосфера в коллективе, склоки и ссоры. По 25% опрошенных среди ключевых проблем назвали то, что в компании непонятно, кто за что отвечает, а также недоверие к компетентности руководителя и постоянную текучку сотрудников.

24% опрошенных недовольны разногласиями между отделами. 20% жалуются на то, что их руководство отдает предпочтение только отдельным любимчикам в коллективе. Кроме того, 20% попросту не доверяют компетентности коллег.

17% посетовали на кумовство в компании, 12% – на «старорежимного» руководителя, который не поддерживает нововведения. 10% жителей региона недовольны тем, что у них на работе слишком много нововведений и изменений, 7% – тем, что в компании слишком часто меняются руководители.

Интересно, что мужчины чаще женщин сомневаются в компетентности руководителя (32% против 26%), а женщины чаще недовольны склоками и нездоровой атмосферой (29%, тогда как среди мужчин – 23%). Кроме того, женщины чаще мужчин сетуют на то, что у руководстве в коллективе есть любимчики.

Челябинск, Софья Артемьева

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