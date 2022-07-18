В Челябинской области вынесли приговор энергетику, обвиненному в смерти ребенка

В Челябинской области вынесли приговор Есаульского участка по эксплуатации распределительных сетей Сосновского РЭС, обвиненного в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 20 августа 2019 произошла утечка электрического тока вблизи опоры, находящейся на территории частного дома в поселке Кисегачинский Сосновского района. Это привело к удару током детей 7 и 13 лет. Один из них скончался, другой получил тяжкий вред здоровью.

Прокуратура провела расследование и пришла к выводу, что виноват в произошедшем мастер Есаульского участка по эксплуатации распределительных сетей Сосновского РЭС.

В январе текущего года Сосновского районного суда признал мужчину виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) и приговорил к 3 годам лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере эксплуатации распределительных электрических сетей в коммерческой организации сроком на 2 года.

Осужденный и его защитник обжаловали это решение, настаивая на оправдании в связи с отсутствием вины в указанных событиях.

Однако областной суд оставил вердикт без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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