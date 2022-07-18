В России сократилось число желающих заниматься собственным бизнесом

Жители России стали реже задумываться о собственном бизнесе: если года назад открыть свое дело хотели бы 38%, то сегодня – только 31% экономически активных россиян, не занимающихся предпринимательством.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе сервиса SuperJob, 47% участников опроса, проведенного в июне текущего года, не хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Главные причины такой позиции: отсутствие стартового капитала и необходимой профессиональной подготовки, а также непонятная, с их точки зрения, экономическая ситуация.

Лишь 3 и 10 россиян считают, что наступает время возможностей.

Молодежь традиционно более оптимистична и смела в своих желаниях: среди тех, кто младше 24 лет желающих открыть свое дело в 1,5 раза больше чем среди респондентов старше 45.

Мужчины присматриваются к роли предпринимателя чаще, чем женщины (36% против 26%).

Число потенциальных бизнесменов увеличивается и с ростом доходов: тех, кто готов попробовать открыть свое дело, больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тыс рублей (37%).





Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кто хотел бы стать бизнесменом, больше всего среди маркетологов (46%), дизайнеров, менеджеров по закупкам (по 40%), менеджеров по продажам (39%), а также PR-менеджеров (38%) и инженерно-технических работников (36%).

Реже всех готовность стать предпринимателями выражают курьеры (15%), медсестры (17%) и программисты (20%). Кстати, среди последних число задумывающихся о собственном бизнесе за год сократилось в раза.

Челябинск, Софья Артемьева

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