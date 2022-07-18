На Урале привлекли к ответственности кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка

В Челябинской области привлекли к ответственности кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел 30 мая текущего года на остановке «Автостанция» в Еманжелинске. 10-летний ребенок ехал в автобусе один и не оплатил проезд. Кондуктор выгнала его из салона.

Родители ребенка обратились в прокуратуру. Было возбуждено об административном правонарушении по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица).

Учитывая, что кондуктора впервые уличили в совершенного административного правонарушения, женщине объявили предупреждение.

Еманжелинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»