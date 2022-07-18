На пляже внедорожник дважды проехал по голове отдыхающего

В Челябинской области внедорожник на пляже дважды проехал по голове отдыхающего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Карталинском районе. Мужчина отдыхал на пляже у карьера в селе Запасное в минувшую субботу. Он лежал на полотенце в наушниках и слушал музыку.

По словам очевидцев, мимо – по направлению к воде, ехал внедорожник. В какой-то момент водитель вывернул руль и наехал на голову лежащему мужчине. Пострадавший утверждает, что не успел он прийти в себя после наезда, как водитель сдал назад и снова проехал по его голове.

Мужчину госпитализировали в Карталинскую больницу. Согласно предварительным осмотрам, кости черепа у него не повреждены. Ему назначили МРТ, но для этого нужно съездить в Варну, расположенную в 50 км от Карталов.

В ГУ МВД по Челябинской области, сообщили, что за рулем внедорожника Honda находился 33-летний мужчина, который в течение последнего года 6 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Медосвидетельствование показало, что в момент происшествия он был трезв.

Жители района отмечают, что по этому пляжу, несмотря на обилие отдыхающих, постоянно «ездят на джипах и рассекают на мотоциклах».

Челябинск, Павел Зварзин

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