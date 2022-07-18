Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снова ползет вверх

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снова ползет вверх: за сутки выявлено 110 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волна эпидемии, вызванная штаммом коронавируса «Омикрон», достигла своего пика к 5 февраля – за сутки было зафиксировано 5 тысяч 354 новых случая. С тех пор заболеваемость планомерно снижалась. Минимум – 83 вновь заболевших – отмечен 13 июля. И вот уже 4 сутки показатели идут вверх.

Региональный минздрав сообщает, что 17 июля от ковида умерли 2 зараженных.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 336 тысяч 299 инфицированных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 804 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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