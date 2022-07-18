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Понедельник, 18 июля 2022, 14:34 мск

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На Урале ожидается аномальная жара

В Челябинской области ожидается аномальная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, во второй половине дня 19 июля в крайних южных районах Челябинской области ожидается повышение температуры воздуха до +36 градусов. На остальной территории до +32.

Кроме того, 19-20 июля в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), в крайних южных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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