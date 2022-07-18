В центре Челябинска на 2 месяца ограничат движение автотранспорта (СХЕМЫ)

В центре Челябинска на 2 месяца ограничат движение автотранспорта – это связано с реконструкцией участка теплотрассы.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 19 июля до 15 сентября поэтапно будет закрываться проезд по улице 3-го Интернационала и проспекту Ленина.

1 этап

С 08:00 19 июля до 06:00 5 сентября – будет перекрыта улица 3-го Интернационала на участке от дома № 111 до дома № 30 по проспекту Ленина с ограничением движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону площади Революции).

2 этап

С 21:00 2 сентября до 06:00 5 сентября – перекроют перекресток улицы 3-го Интернационала и проспекта Ленина (переход через проезжую часть).

3 этап

С 21:00 2 сентября до 22:00 15 сентября закроют движение по улице 3-го Интернационала в районе дома № 27/1 с ограничением движения транспорта по крайней правой полосе (в сторону ЧТЗ).

Работы ведет ООО «Интерполис».

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Павел Зварзин

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