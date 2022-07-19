В центре Челябинска автобус вылетел на тротуар

В центре Челябинска автобус снес ограждение и вылетел на тротуар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой. Автобус «НЕФАЗ», следовавший по маршруту №112, двигаясь по проспекту в сторону Алого Поля, снес ограждение и выехал на тротуар.
60-летняя водитель автобуса утверждает, что предприняла столь рискованный маневр, чтобы уклониться от столкновения.
В ГИБДД Челябинска сообщили, что автобус следовал в соответствии с путевым листом, пассажиров в салоне не было, пешеходов на тротуаре тоже. Обошлось без пострадавших.
Челябинск, Павел Зварзин
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