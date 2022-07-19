Правительство России собирается платить молодежи, готовой переехать в другой регион

Министерство труда и социальной защиты презентовало новую программу поддержки трудовых ресурсов: ищущим работу в возрасте до 35 лет будут субсидировать переезд в другой регион. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в случае утверждения документа финансовую поддержку смогут получить те, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Субсидия составит 116 тысяч 800 рублей – эти средства должны компенсировать расходы на переезд и оплату аренды жилья на первое время.

Стать участником программы предлагается гражданам России до 35 лет, стоящим на учете в качестве безработного или ищущего работу и при этом не менее года живущего в трудоизбыточных регионах – республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чечня.

Переехать в рамках программы можно будет в регионы, где, по данным региональных центров занятости, количество вакансий в два и более раз превышает состоящих на учете безработных граждан:



• Республика Бурятия

• Республика Коми

• Республика Хакасия

• Забайкальский край

• Красноярский край

• Приморский край

• Хабаровский край

• Амурская область

• Вологодская область

• Иркутская область

• Калининградская область

• Кемеровская область

• Ленинградская область

• Магаданская область

• Мурманская область

• Новосибирская область

• Омская область

• Псковская область

• Сахалинская область

• Свердловская область

• Тюменская область

• Еврейская автономная область

• Ханты-Мансийский автономный округ

• Чукотский автономный округ

• Ямало-Ненецкий автономный округ

Подобрать вакансию можно будет самостоятельно на портале «Работа России» или с помощью карьерных консультантов региональных центров занятости. После того, как кандидатура будет согласована с работодателем, необходимо будет заключить договор о содействии в трудоустройстве в другой местности.



После переезда на новое место работы молодому человеку нужно будет прийти в местный центр занятости населения, подтвердив факт переезда, и предоставить договор о переезде и заключенный на новом месте трудовой договор, а также подать заявление на выплату, указав предпочтительный способ ее получения.

Москва, Игорь Юров

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