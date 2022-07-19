На Урале вынесли приговор контрабандисту, работавшему с размахом

В Челябинской области вынесли приговор контрабандисту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ России, мужчина контрабандой поставлял в Челябинскую область алкоголь и табак из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края.

При задержании у него изъято 65 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, 3 тысячи 200 бутылок спиртосодержащей жидкости на общую сумму свыше 6 млн рублей.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года и штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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