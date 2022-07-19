На Урале вынесли приговор контрабандисту, работавшему с размахом

В Челябинской области вынесли приговор контрабандисту.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ России, мужчина контрабандой поставлял в Челябинскую область алкоголь и табак из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края.
При задержании у него изъято 65 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, 3 тысячи 200 бутылок спиртосодержащей жидкости на общую сумму свыше 6 млн рублей.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года и штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube