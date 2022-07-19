25% южноуральских абонентов рискуют остаться без света

Просроченная задолженность жителей Челябинской области за электричество по итогам 5 месяцев текущего года достигла 1,1 млрд рублей. Без света рискует остаться каждый четвертый.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «Уралэнергосбыт», отключать электричество, согласно законодательству РФ, можно, если долг по квитанции превысил норматив потребления в 2 раза. В Челябинской области под этот критерий подпадает 25% потребителей.

В июне компания направила южноуральцам 19 тысяч уведомлений об ограничениях. А с марта такие квитанции получили более 85 тысяч южноуральцев. Многие, получив предупреждение, погасли задолженность, но более 8 тысяч абонентов остались без света.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»