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Вторник, 19 июля 2022, 17:10 мск

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Банк «Русский стандарт» оштрафовали за телефонную рекламу

Банк «Русский стандарт» оштрафовали за попытку навязать свои услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС по Челябинской области, жалоба на банк поступила от жителя южноуральской столицы. Ему позвонили из банка и сообщили: «…мы обновили предложения, для Вас специальное условие с честной процентной ставкой, максимальная сумма до 700 тысяч».

Мужчина заявил, что не давал согласия на получение рекламы от АО «Банк Русский Стандарт».

В банке подтвердить его согласия тоже не смогли. В финансовой организации попытались сослаться на техническую ошибку: якобы, сотрудник при наборе номера неправильно набрал 1 цифру.

Однако за нарушение требований закона о рекламе Челябинское УФАС России назначило штраф в размере 100 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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