В Челябинской области вновь подняли вопрос спасения озера Кисегач

Правительство Челябинской области и Министерство обороны России подписали соглашение, снимающее запрет на передачу земель министерства в собственность Чебаркульского городского округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, это даст возможность людям оформить права на находящиеся на этой территории земельные участки и полноценно распоряжаться своим имуществом, а у городской власти появятся полномочия для ремонта инфраструктуры и благоустройства.

В границах Чебаркуля территории, которые исключат из границ военного полигона, смогут оказаться после утверждения генерального плана. Земли лесного фонда, на которых также располагаются жилые дома и туристические объекты, также планируются к включению в состав территории городского округа после соглашения с Рослесхозом.

Однако южноуральские экоактивисты, считают, что радоваться пока рано: переход части чебаркульских земель в ведение муниципалитета – это лишь капля в море существующих проблем. Гибнет озеро Большой Кисегач – одна из природных жемчужин региона.

Много лет подряд уровень воды в озере снижается. По некоторым данным, воду выкачивают, но кто и сколько – никто сказать не может. На водокачках установили приборы учета, но ситуацию это не прояснило. Кроме того, каждый год усугубляются проблемы с протоками в озеро: где-то из засыпают, где-то они забиваются. В итоге весенние воды не могут подают в озеро. Кисегач мелеет и начинает заболачиваться.

Еще одна проблема – состояние очистных сооружений на озере Табанкуль, куда поступают канализационные стоки со всех окрестных баз. Они давно требуют модернизации, качество очистки стоков неудовлетворительное. Очистные уже переданы на баланс Чебаркуля, но начать реконструкцию было невозможно из-за того, что к объекту прилегают земли Минобороны РФ.

Так что спасти озеро Кисегач без дополнительных совместных решений областных властей и Минобороны не удастся.

Общественники считают, что необходимо перенести точку забора воды для военного гарнизона из озера Большой Кисегач в Миассово, а также модернизировать систему очистных озера Табанкуль или увести фекальные стоки в систему Чебаркуля.

Кроме того, нужно минимизировать забор воды из Кисегача, восстановить перетоки всей системы озер Большого Кисегача и обеспечить их систематическую очистку.

«Главный вопрос в нашей истории остался без ответа: кто контролирует объем выкачиваемой воды из озера Большой Кисегач?» – отмечают экозащитники.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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