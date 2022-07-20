Южноуральцы стали активнее искать работу

Жители Челябинской области стали чаще искать новую работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе сервиса HeadHunter Урал, в июне 2022 года количество активных резюме в Челябинской области выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не изменилось по сравнению с маем текущего.

«Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода – в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается, – комментирует ситуацию руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. – Но сложная ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий, так как опасается увольнения или не уверен в стабильности текущего работодателя».

Среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «Административный персонал» (+44% к прошлому году), «IТ, интернет» (+40%), «Маркетинг, реклама, PR» (+30%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+24%) и «Продажи» (+22%).

В целом, чаще всего жители Южного Урала сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (14% от общего количества резюме в регионе), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (6%), «Производство» (5%) и «IТ, интернет» (5%).

Челябинск, Софья Артемьева

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