Челябинск «накрыла» волна эвакуации

По Челябинску прокатилась волна эвакуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 40 учреждений и организаций получили телефонные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Звонившие представлялись сотрудниками силовых структур и МЧС, но на самом деле никакого отношения к этим ведомствам не имеют.

Среди получивших сообщения – железнодорожный и автовокзалы, МФЦ на улице Труда, Государственный исторический музей, отели, рестораны, суды.

Изо всех зданий эвакуированы сотрудники и посетители, идет проверка. Часть учреждений уже возобновила работу.

Напомним, сегодня планировалась проверка систем оповещений – сирены должны были взвыть утром и днем. Но их решили испытать без трансляции звука.

Челябинск, Павел Зварзин

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