Мошенники «развели» двух жительниц Урала на 12 млн рублей

Мошенники «развели» жительницу Южного Урала на 7 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении МВД России по Озерску, 56-летней горожанке позвонил мужчина и, представившись сотрудником финансового отдела Центробанка, сообщил, что у нее пытаются похитить деньги со счетов. Затем ей позвонил другой мужчина и, представившись сотрудником полиции, рекомендовал следовать указаниям представителя ЦБ.

В итоге женщина перечислила на указанные счета все свои накопления, а также оформила несколько кредитов на крупные суммы на себя и мужа, тоже перечислив эти деньги мошенникам.

Чтобы озерчанка не соскочила с крючка раньше времени, звонившие отправляли ей фотографии документов о погашении задолженности по кредитам. Но в приложениях банков долг не списывался. Тогда женщина обратилась в Центробанк, где ей сообщили, что она стала жертвой мошенников.

Всего «улов» преступников составил 7 млн 216 тыс рублей.

Примерно по такой же схеме «развели» и 45-летнюю жительницу Челябинска – она взяла в кредит и отправила мошенникам 5 млн рублей.

Озерск, Павел Зварзин

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