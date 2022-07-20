В Челябинске шестилетний ребенок утонул на территории школы

В Челябинске шестилетний ребенок погиб на территории школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Советском районе. Как оказалось, дети часто играют на территории школы №131, на заднем дворе которой есть коллектор.

По словам детей, обычно его прикрывают фанеркой, но сегодня он стоял открытый и был наполнен водой. Мальчишки играли в мяч, у одного из них слетел с ноги тапок и упал в колодец.

«Он открытый, там доски рядом валялись, и мы ими закрыли дыру сами, чтобы обезопасить, – цитирует 74.кг одного из мальчиков. – Но полностью не смогли закрыть, и тапок упал в дырку. Он хотел его достать, встал на доску, но она упала».

Ребята рассказывают, что их друг сразу ушел под воду, а они кинулись в соседние дома звать на помощь. Побежали и в школу. Когда приехали сотрудники МЧС и «скорая», прошло уже довольно много времени – ребенка достали мертвым. Реанимационные мероприятия не помогли.

Очевидцы утверждают, что как только тело мальчика увезли, приехала какая-то техника, и колодец накрыли тяжелой бетонной крышкой. В школе же заявляют, что колодец был закрыт до трагедии. Как туда мог попасть ребенок, не комментируют.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». «В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, на которых в силу должностных обязанностей возложено обеспечение безопасного нахождения на данной территории», – сообщили в ведомстве.

К расследованию подключилась и прокуратура: «Будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, ответственным за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения».

Челябинск, Павел Зварзин

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