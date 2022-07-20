В Челябинске завершили следствие по делу экс-заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Его обвиняют в превышении полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня прошлого года Виталия Безрукова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Следователи считали, что замминистра, зная о предстоящей проверке соблюдения природоохранного законодательства в период НМУ, предупредил об этом представителей крупного промышленного предприятия, дав им возможность снизить объем выбросов перед контрольным мероприятием. Свою вину он не признал.

Через некоторое время чиновника выпустили из СИЗО. В ноябре прошлого года Безруков подал в отставку с поста замминистра.

Через год после задержания теперь уже бывшего чиновника задержали снова. Теперь формулировка обвинения несколько иная:

«По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый в период неблагоприятных метеорологических условий вопреки интересам службы не принимал реальных мер по отслеживанию и устранению последствий в период осуществления выбросов промышленными предприятиями, значительно превышающих показатели допустимого значения выброса вредных веществ в атмосферу города Челябинска», – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области.

Напомним, суд запретил Безрукову приближаться ближе, чем на 200 метров, к министерству экологии региона, посещать любые мероприятия ведомства и общаться с определенным списком свидетелей по делу.

Челябинск, Павел Зварзин

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