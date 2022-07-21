Южноуральские металлурги удерживают лидерство в производстве плоского проката и проката с покрытием

В традиционном рейтинге ведущих металлургических компаний по версии отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт» Магнитогорский металлургический комбинат по итогам I полугодия 2022 года вновь признан лучшим российским производителем плоского проката и проката с покрытием.

Благодаря запущенным в работу за последние два десятилетия высокопроизводительным прокатным комплексам, ориентированным на выпуск высококачественного плоского проката в наиболее маржинальных сегментах рынка, компания лидирует в производстве горячекатаного и холоднокатаного проката. В широком сортаменте металлопродукции, производимой ММК, преобладающую долю занимает продукция премиум-класса. В 2021 году доля премиальной продукции в продажах составила 42 %. ММК является ведущим поставщиком для целого ряда ключевых металлопотребляющих отраслей, лидируя в поставках российской трубной отрасли и судостроения, а также автомобильной отрасли, примерно половина потребностей которой закрывается металлопродукцией комбината.

Также, по итогам I полугодия 2022 года ПАО «ММК» удерживает первое место в разделе рейтинга, посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. Группа ММК является крупнейшим в России производителем металла с покрытием. В прошлом году на трех площадках в Магнитогорске, Лысьве (Пермский край) и турецком Искендеруне компания произвела около 2 млн тонн оцинкованного проката и свыше 600 тысяч тонн металлопродукции с полимерным покрытием. Группа ММК также является единственным в стране производителем электрооцинкованного проката.

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам I полугодия 2022 года ПАО «ММК» вошло в пятерку ведущих производителей сортового проката. Также в рейтинге присутствуют еще две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в списке лучших производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» вошел в тройку лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за I полугодие 2022 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»