В Челябинске внезапно увлеклись спортом

Жители Челябинска внезапно увлеклись спортом: спрос на услуги спортивных тренеров в июле вырос сразу на 67%.

Как сообщили РИА «Новый День» в аналитической службе портала Авито Услуг, аналогичная тенденция наблюдается по всей России.

Правда, в целом по стране спрос вырос на 78%, так что жители южноуральской столицы даже отстают от общероссийского тренда.

Наиболее популярными стали занятия по командным видам спорта: например, на услуги тренеров по волейболу спрос вырос в 6 раз, по баскетболу – почти в 3 раза.

Большой популярностью пользуется бокс: в Челябинске искать профессионального наставника стали в 2,5 раза чаще, чем в июне. При этом стоимость занятия составляет в среднем 1 тысячу рублей.

Кроме того, пользуются популярностью персональные тренеры по бегу, плаванию и теннису.

Челябинск, Павел Зварзин

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