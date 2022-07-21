На Южном Урале каждая 20-ая вакансия подразумевает суперзарплату

Челябинская область заняла 39 место в рейтинге суперзарплат.

Как сообщили РИА «Новый День» в экспертном отделе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за первое полугодие 2022 года в России было открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тыс рублей – это 8% от общего числа предложений о работе. Год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в России составляла всего 5%.

Лидерами по числу таких предложений стали Магаданская область, Республика Саха и Чукотский АО – вакансии с зарплатой от 150 тыс рублей составляют не менее 20% от общего списка.

Реже всего от 150 тыс рублей предлагают в Северной Осетии (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкессии (по 2%).

В Челябинской области за январь-июнь 2022 года было открыто 3,1 тысячи вакансий с зарплатой свыше 150 тыс рублей – это 4,8% от общего числа предложений о работе в регионе и 39 место в стране. Год назад Южный Урал занимал такую же позицию в рейтинге, однако количество «дорогих» вакансий было меньше: всего 1,5 тысячи или 2,9% от общего числа предложений о работе в регионе.

Наиболее высокая доля вакансий с «суперзарплатами» в первом полугодии текущего года наблюдалась в сфере консалтинга: в прошлом году у нее было только 4 место, так как доля суперзарплат составляла 10% от всех предложений, а сейчас – 39%. На втором месте «Высший менеджмент» (33%), на третьем – «Добыча сырья» (28%). В первую пятерку так же входят «ИТ, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%). Реже всего подобные предложения попадаются в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).

Челябинск, Павел Зварзин

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