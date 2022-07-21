В России отмечается бум sexual wellness

Россию захлестывает волна sexual wellness. Как передает корреспондент РИА «Новый День», секс-игрушки и интимная косметика становятся одной из основных позиций бьюти-рынка, приносящих стабильный доход.

В минувшем году объемы продаж товаров для сексуального здоровья в сети выросли в 5 раз при среднем чеке 3 тысячи рублей. Более трети этого сегмента пришлось на Москву. Санкт-Петербург с более скромным показателем в 12,7% на втором месте.

Практически все крупные бьюти-ритейлеры уже оценили перспективность категории и начали активно торговать товарами этой категории. Некоторые даже выкладывают продукцию в наружные витрины, вызывая негодование родительского сообщества.

Учитывая, что, по оценкам Infoline, секс-товары уже приносят бьюти-ритейлерам до 3% оборота, возмущение родителей вряд ли остановит развитие рынка. Тем более что успехами бьюти-сегмента впечатлились в других секторах. Так, категорию sexual wellness начали тестировать гипермаркеты бытовой техники.

Более того секс-товары начали появляться в книжных магазинах и магазинах подарков.

По данным исследовательской компании Arizton, объем глобального рынка товаров для сексуального здоровья к 2026 году вырастет в полтора раза – до 45 млрд долларов. В России рынок товаров для взрослых за последние 2 года вырос в 2 раза и по итогам 2021 оценивался в 20 млрд рублей. При этом количество игроков в сегменте выросло в 5 раз и сегодня превышает 10 тысяч. По оценке ряда экспертов, рынок уже перегрет, поэтому на высокую маржинальность надеяться не приходится.

Это мнение опровергают маркетплейсы, увеличившие с начала 2022 года ассортимент секс-товаров в 2 – 2,5 раза, а объемы продаж – в 2 – 3 раза к аналогичному прошлогоднему периоду.

Москва, Анастасия Палей

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