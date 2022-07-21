Крутим педали, ходим с козырей: ученые выяснили, как женщины могут защититься от деменции

Физическая и умственная активность помогают сохранить навыки мышления и снизить риски возникновения деменции. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, исследовавшие влияние физической и умственной деятельности на когнитивный резерв – способность человеческого мозга к созданию новых нервных соединений. Результаты это работы опубликованы в журнале Neurology.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исследовании принимали участие 758 человек как без проблем с мышлением и памятью, таки и с легкими когнитивными расстройствами, а также с деменцией. Средний возраст составил 76 лет.

Участники прошли сканирование мозга, тесты на скорость мышления и память. Для расчета когнитивного резерва результаты тестов сравнивались с изменениями в мозге, связанными с деменцией, такими как общий объем гиппокампа – ключевой области мозга, пораженной болезнью Альцгеймера.

Учитывалась такая умственная активность как чтение журналов, газет, книги, посещение обучающих занятий, настольные игры (включая карты). Что касается физической активности, то участники по крайней мере 15 минут в неделю занимались быстрой ходьбой, ездили на велосипеде или делали другие упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений.

«Мы обнаружили, что большая физическая активность связана с большим когнитивным резервом, отвечающим за скорость мышления, у женщин. У мужчин такого результата не было, – рассказала одна из организаторов исследования Джуди Па. – При этом умственная активность увеличивает этот резерв как у мужчин, так и у женщин».

В частности, выяснилось, что удвоение количества физической активности у женщин примерно на 2,75 года тормозит угасание мыслительных навыков.

А дополнительная умственная активность останавливает снижение скорости обработки информации на 10 лет.

Кроме того, исследователи проверили, влияет ли на связь между физической и умственной активностью и когнитивным резервом наличие гена APOE e4, несущего самый высокий риск развития болезни Альцгеймера. Оказалось, что у женщин наличие этого гена эффект благоприятной взаимосвязи ослабляет.

«Поскольку у нас практически нет эффективных методов лечения болезни Альцгеймера, профилактика имеет решающее значение. Унция профилактики стоит фунта лечения, – отмечает Джуди Па. – Знать, что люди могут потенциально улучшить свой когнитивный резерв, предпринимая такие простые шаги, как посещение занятий в общественном центре, игра в бинго со своими друзьями или много гуляя или занимаясь садоводством, очень интересно».

При этом исследователи подчеркивают: их опыт не доказывает, что физическая и умственная активность помогает улучшить когнитивный резерв, он лишь показывает связь. И уточняют, что в ходе эксперимента не измерялись структурные и общественные факторы, влияющие на когнитивный резерв, например, образование.

Москва, Игорь Юров

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