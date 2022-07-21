Вслед за главврачем Кунашакской больницы фигурантом уголовного дела стал его зам

Руководство Кунашакской районной больницы вызвано в прокуратуру в рамках уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат с использованием служебного положения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли исполняющей обязанности главварча больницы и ее заместителя выступают супруги Муллаяровы. Претензии выдвигаются к мужчине.

По версии следствия, в 2020-2022 годах подозреваемый включил себя в комиссию по работе с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), для получения денежной социальной выплаты, но фактического участия в данной комиссии не принимал.

Напомним, ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении главврача Кунашакской районной больницы Рината Рахматуллина.

Кунашак, Павел Зварзин

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