Вслед за главврачем Кунашакской больницы фигурантом уголовного дела стал его зам

Руководство Кунашакской районной больницы вызвано в прокуратуру в рамках уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат с использованием служебного положения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли исполняющей обязанности главварча больницы и ее заместителя выступают супруги Муллаяровы. Претензии выдвигаются к мужчине.
По версии следствия, в 2020-2022 годах подозреваемый включил себя в комиссию по работе с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), для получения денежной социальной выплаты, но фактического участия в данной комиссии не принимал.
Напомним, ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении главврача Кунашакской районной больницы Рината Рахматуллина.
Кунашак, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube