Экс-глава челябинского министерства в четвертый раз пытается досрочно покинуть колонию строго режима

В Челябинской области экс-глава министерства в очередной раз пытается смягчить себе наказание.

Как уже сообщал «Новый День», исполняющего обязанности министра социальных отношений сотрудники ФСБ задержали в декабре 2014 года. Ему инкриминировали коррупционные преступления в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник похитил из бюджета Челябинской области свыше 38 миллионов рублей, предназначенных для поддержки инвалидов.

Кроме того, в ноябре 2015 года его обвинили во взяточничестве. По версии следствия, в период с декабря 2013 по февраль 2014 года он получил 5 миллионов рублей от директора коммерческой фирмы за заключение государственных контрактов по завышенным ценам и без проведения аукционных процедур.

В начале 2018 года Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил экс-министра к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 900 тысяч рублей. «Помогавшая» ему в растрате бюджетных средств предпринимательница получила 5 лет условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 800 тысяч рублей.

Прокуратура приговор обжаловала. В итоге 13 июля 2018 года Челябинский облсуд назначил Бехтереву 7 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей.

За последние два года эжкс-чиновник трижды пытался заменить наказание на более мягкое, но безуспешно. На этот раз попытка оказалась более удачной. Металлургический районный суд удовлетворил ходатайство о замене Бехтереву неотбытого срока принудительными работами. Прокуратура против такого решения возражала, заявляя, что осужденный до сих пор не погасил назначенный штраф и его характеристики с места исполнения наказания не дают повода для смягчения. Поэтом вердикт, скорее всего, будет обжалован.

Челябинск, Павел Зварзин

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