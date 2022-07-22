В России собираются раздавать еду бесплатно

В России будут развивать фудшеринг – проект поддержал Минпромторг. За счет этой программы собираются решить сразу две проблемы: накормить нуждающихся и расширить каналы сбыта отечественной продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фудшеринг предполагает, что торговые сети будут бесплатно раздавать малоимущим продукты с истекающим сроком годности. Речь идет только о продукции, пригодной к употреблению и имеющей необходимые сертификаты качества.

В правительстве РФ несколько лет обсуждают введение банковских «продуктовых карточек». Теперь же считают, что целесообразнее развивать продуктовую благотворительность.

«По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», – цитируют «Известия» представителей Минпромторга.

Плюс ко всему, программа поможет решить ряд экологических проблем. По данным Минэкономразвития, ежегодно в стране образуется более 17 млн тонн пищевых отходов, и утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды.

Проблема только в том, что пока торговым сетям подобная благотворительность невыгодна: за это им приходится платить НДС, что дороже, чем утилизация продуктов.

Москва, Игорь Юров

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